धर्मेंद्र ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर किया ट्वीट, यूं छलका बॉलीवुड स्टार का दर्द

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की पूरी फैमिली ही अब राजनीति में आ चुकी है. पहले धर्मेंद्र ने बीजेपी की टिकट पर बीकानेर से चुनाव लड़ा था, और वे सांसद भी बने थे. लेकिन फिर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने राजनीति से तौबा कर ली. लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में हेमा मालिनी (Hema Malini) और सनी देओल (Sunny Deol) ने भी बाजी मार ली और दोनों ही सांसद बन गए हैं. सनी देओल बीजेपी की टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव जीते हैं तो हेमा मालिनी ने मथुरा से जीत का परचम लहराया है. लेकिन धर्मेंद्र (Dharmendra) अपने राजनीति के दिनों को अब भी नहीं भूले हैं, और उन्होंने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vashundhara Raje) के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है और कुछ खास जानकारी भी दी है.

PM Narendra Modi Box Office Collection Day 6: विवेक ओबेरॉय की फिल्म की शानदार कमाई जारी, अब तक कमाए इतने करोड़

I did much more, than the budget. Honourable CM Sahiba allotted me for Bikaner. My painful efforts helped me , something from the Centre ???? pic.twitter.com/ArK6ZZQNzb