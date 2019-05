बॉलीवुड एक्टर ने अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर और सुशांत सिंह राजपूत का उड़ाया मजाक, बोले- इनके पास बैठ जाओ तो...

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अक्सर ट्विटर पर अपनी राय रखते नजर आते हैं. बात चाहे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हो या फिर भारतीय राजनीति से, वह अक्सर अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. कई बार कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अपने ट्वीट में बॉलीवुड एक्टर या फिर दूसरे सेलेब्रिटीज को ट्रोल भी करते हैं. हाल ही में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट करते हुए बॉलीवुड के तीन सितारों अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor), शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) पर निशाना साधा है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट करते हुए तीनों बॉलीवुड स्टार को 'मेंटली डिस्टर्ब' तक कह डाला है.

If you will sit with Arjun, Shahid and Sushant singh for an hour, So you will come to know that all 3 are mentally disturbed with huge attitude problem. They know much more than that what actually they should know. They all in one writer, Director, actor, cameraman, editor etc.