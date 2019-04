बॉलीवुड एक्टर का PM पर तंज, लिखा- मोदीजी ने इतना रोजगार दिया कि सभी बेरोजगार 'चौकीदार' हो गए...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) इन दिनों ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और नीतियों को लगातार निशाना बना रहे हैं. कमाल आर खान (KRK) ट्विटर पर लगातार नेताओं पर तंज कसते हैं. KRK ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी की इस बार चुनाव में जीत होती है तो इसके लिए मायावती (Mayawati) और ममती बनर्जी (Mamta Banerjee) जिम्मेदार होंगी. अब कमाल आर खान (KRK) ने भारत में बेरोजगारी को लेकर ट्वीट (Tweet) किया है और उन्होंने सीधा निशाना पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा है. वैसे भी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर जमकर ट्वीट कर रहे हैं.

Modi Ji has created huge employment, so today all the unemployed ppl have become #Chowkidars ! Facebook Aur Twitter Par Hi Sahi, Kaam Toh Mila!

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लोकसाभ चुनाव को ध्यान में रखते हुए ट्वीट किया हैः 'मोदीजी ने इतना ज्यादा रोजगार पैदा किया कि आज सभी लोग लोग चौकीदार बन गए! फेसबुक और ट्विटर पर ही सही, काम तो है!' इस तरह उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान पर तंज कसा है. वैसे भी कुछ समय पहले रोजगार में आई कमी को भी KRK ने अपने ट्वीट में पेश किया है.

If #NoteBandi finished all the black money, then from where all the politicians are getting black money crores of rupees to spend for election? It's proof that #NoteBandi was a biggest scam.