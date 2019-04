क्रिकेटर क्रुणाल पांड्या ने अजय देवगन को किया बर्थडे विश तो 'सिंघम' ने दे डाला ये ऑफर

आईपीएल (IPL) अपने उफान पर है और हर खिलाड़ी अपने हाथ दिखा रहा है. मुंबई इंडियंस (Mumabi Indians) के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) ने अजय देवगन (Ajay Devgn) को कुछ इस अंदाज में बर्थडे विश किया कि उन्हें सिंघम की तरफ से फिल्म का ऑफर ही मिल गया. अजय देवगन 2 अप्रैल को 50 साल के हुए हैं और क्रिकेटर क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) ने उन्हें बर्थडे विश किया था. क्रुणाल पांड्या ने ट्वीट किया था और लिखा थाः ' सिंघम सुपरस्टार और मेरे जुड़वां. मेरे पसंदीदा एक्टरों में से एक अजय देवगन (Ajay Devgn) को जन्मदिन की शुभकामनाएं.'

Singham Superstar and my doppelganger



Happy birthday to one of my favourite actors @ajaydevgn#HappyBirthdayAjayDevgnpic.twitter.com/St3SV64z1Z