यह बॉलीवुड एक्टर हुआ राहुल गांधी का कायल, लिखा- कभी दादी और पिता के नाम पर वोट...

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सहित तमाम बड़े नेता इन दिनों अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. सभी पार्टियां जनता को लुभाने की के लिए खूब मेहनत भी कर रही हैं. इस चुनावी मौसम में नेता अपने विपक्षी दलों पर निशाना साधकर वोट मांग रहे हैं. तो वहीं, पीएम मोदी ने बीते दिनों फर्स्ट टाइम वोटरों से पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर वोट मांगा था, जिसके लेकर कांग्रेस ने उनपर निशाना भी साधा था. अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने इसको लेकर आपत्ति जताई है और राहुल गांधी का समर्थन किया है. कमाल खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर राहुल गांधी का समर्थन किया. उनके ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं. कमाल खान का यह ट्वीट वायरल हो रहा है.

कमाल खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर लिखा: "इस बात के लिए मैं राहुल गांधी की प्रशंसा करता हूं कि 38 गोलियों से छन्नी हुयी दादी और टुकड़ों में कटे बाप का शव देखकर भी, हिम्मत ना हारने वाले राहुल ने, आजतक कभी दादी और पिता के नाम पर वोट नहीं मांगे." कमाल खान ने इस तरह राहुल गांधी का समर्थन किया. इस ट्वीट से कमाल खान ने कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा है. उनके ट्वीट का इशारा पीएम मोदी के उस बयान पर था, जिसमें उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के नाम पर वोट मांगा था.

WATCH | “Will you dedicate your vote to the brave men who conducted Balakot airstrikes, to the CRPF men who lost their lives in Pulwama attack?” PM Modi asks first-time voters pic.twitter.com/wijaPHXt8K