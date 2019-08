पाकिस्तान सरकार पर भड़के बॉलीवुड एक्टर, ट्वीट कर कहा- 'पाखंडी रवैया'

खास बातें पाकिस्तान सरकार पर भड़के बॉलीवुड एक्टर बॉलीवुड एक्टर ने पाकिस्तान सरकार के रवैये को बताया पाखंडी बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान का ट्वीट हुआ वायरल

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मुद्दे ने देश के साथ-साथ विदेशों में भी हल-चल मचा दी है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कश्मीर (Kashmir) का मसला भारत का आंतरिक मामला है. इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने ट्वीट कर जम्मू और कश्मीर की तरफ भारत के रवैये को 'फांसीवादी' बताया है. हालांकि इमरान खान के इस ट्वीट का जवाब बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने बखूबी दिया है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर इमरान खान के अंदाज को 'पाखंडी' बताते हुए पीओके (Pakistan Occupied Kashmir) के जनता को आजादी देने की सलाह दी है.

Sir @ImranKhanPTI if Kashmiri liberation should win and Kashmir should get independence. Then at least you should give independence to ppl of POK immediately. You are giving lecture to others but urself not doing same thing. It's a hypocrisy sir. https://t.co/dS5fk5xs9V — KRK (@kamaalrkhan) August 16, 2019

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पर निशाना साधते हुए लिखा, "सर, अगर कश्मीरी मुक्ति को जीतना चाहिए और कश्मीर को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. तो कम से कम आपको पीओके के लोगों को तुरंत आजादी देने चाहिए. आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे. यह एक पाखंडी रवैया है."

The fascist, Hindu Supremacist Modi Govt should know that while armies, militants & terrorists can be defeated by superior forces; history tells us that when a nation unites in a freedom struggle & does not fear death, no force can stop it from achieving its goal. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 16, 2019

That is why the Hindutva exclusivist creed of the Modi-led Govt with its fascist tactics in IOK will fail miserably in its attempt to smother the Kashmiri liberation struggle. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 16, 2019

बता दें कि भारत सरकार पर निशाना साधते हुए और कश्मीर के मुद्दे को उठाते हुए इमरान खान (Imran Khan) ने ट्वीट किया था. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, "फांसीवादी, हिंदू सुप्रीमो मोदी सरकार को पता होना चाहिए कि सेनाओं और आतंकवादियों को बेहतर ताकतों द्वारा हराया जा सकता है. इतिहास गवाह है कि जब कोई राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट होता है और उसे मृत्यू का भय नहीं होता तो कोई भी ताकत उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक सकती है. यही कारण है कि हिंदुत्व वाली मोदी सरकार का यह रवैया कश्मीरी मुक्ति संघर्ष को दबाने में फेल हो जाएगा."



