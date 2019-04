बॉलीवुड एक्टर ने अक्षय कुमार को दिया जवाब, लिखा- लोगों को सच बताओ कि चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते...

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने सोमवार को एक ट्वीट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि अक्षय कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शन को देख अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने जल्द ही दूसरा ट्वीट कर यह सफाई दी कि वह चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं. अब बॉलीवुड के एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने भी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के ट्वीट पर अपना रिएक्शन दे दिया है. इस ट्वीट में कमाल खान (Kamaal R Khan) ने अक्षय कुमार पर निशाना साधा है और उनके चुनाव ना लड़ने की वजह भी बता डाली. कमाल खान (Kamaal R Khan) का यह ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है.

You have clarified that you are not contesting election. But sir, ppl will be more happy, if you will tell them truth that you are a Canada citizen, therefore you are not eligible to contest election in India. https://t.co/vukImBSpWC