फरीदाबाद में बूथ कैप्चरिंग का वीडियो हुआ वायरल, बॉलीवुड एक्टर बोले- झापड़ नहीं लट्ठ जमाओ...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की सरगर्मियों के बीच एक से बढ़कर घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में फरीदाबाद से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी. यहां पृथला के आसावटी गांव में तीन महिलाओं ने बीजेपी (BJP) के एक कार्यकर्ता पर जबरदस्ती कमल छाप पर मतदान कराने का आरोप लगाया था. इस घटना की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने इस घटना को लेकर रिएक्शन दिया जो सुर्खियां बटोर रहा है. प्रकाश राज (Prakash Raj) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Dear CITIZENS..look how desperate CHOWKIDAAR SENA ..mock DEMOCRACY... We should not only give them THAPPAD but LAATH of DEMOCRACY.....JAI HIND pic.twitter.com/XEH87MJnVE