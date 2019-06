बिहार में बच्चों की मौत पर इस बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट तो मिला जवाब- यहां तो सभी लोग अपने हैं...

बिहार में इन दिनों दिमागी बुखार एन्सेफलाइटिस (Encephalitis) ने कहर मचा रखा है. इसमें अब तक 124 से ज्यादा बेगुनाह बच्चों की जान जा चुकी है. ऐसे में बॉलीवुड सितारे भी बिहार में बच्चों की मौत पर शोक जता रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसको एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने रिट्वीट किया है. पंकज त्रिपाठी ने इस बुखार से हो रही बच्चों की मौत को लेकर लिखा, 'मुजफ्फरपुर की घटना ने अंदर तक झकझोर कर रख दिया है. बहुत विचलित महसूस कर रहा हूं. समझ नहीं आता किस किस को दोष दें. एक देश, एक राज्य, एक समाज और एक व्यक्ति हर स्तर पर हमारी असफलता है यह. हम किस सदी में जी रहे हैं? सरकार, अधिकारी, सिस्टम, समाज, आप और हम सब को माफी मांगनी चाहिए बच्चों से.'

पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) के इस ट्वीट को एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने रीट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैं बस इतना जानती हूं कि यदि किसी विदेशी ताकत ने हमारे देश में घुस कर मासूम बच्चों की जान ले ली होती, तो इस वक्त हम उनके साथ युद्ध कर रहे होते. पर यहां तो सभी लोग अपने हैं. दुखद!' ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) के इस ट्वीट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं और बच्चों की मौत को प्रशासन की नाकामयाबी बता रहे हैं.

If a foreign country had killed off so many of our little babies we would be at war right now. https://t.co/YYTtfyUFbJ