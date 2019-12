BJP सांसद के 40 हजार करोड़ रुपये वाले दावे पर आया बॉलीवुड एक्ट्रेस का रिएक्शन, बोलीं- कुछ गड़बड़ जरूर है...

महाराष्ट्र (Maharashtra) में बीते हफ्ते बनी बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की सरकार को लेकर कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े (Anant Hegde) ने बड़ा बयान दिया है. इसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास करीब 40 हजार करोड़ रुपये थे. अगर Congress-NCP और शिवसेना सत्ता में आ जाते तो वे इन पैसों का गलत इस्तेमाल करते. यह सब केंद्र का पैसा था और इसका इस्तेमाल राज्य के विकास में नहीं होता. यह सब कुछ बहुत पहले तय कर लिया गया था. इसलिए यह ड्रामा रचा गया. अनंत हेगड़े के इस बयान पर चारों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा (Dolly Bindra) ने इस बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा कि कुछ गड़बड़ जरूर है. डॉली बिंद्रा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

So much desperation midnight to take oath for cm actually raises eyebrows xctly sounds fishy https://t.co/YbgOUACDQK