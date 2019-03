पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ली चुटकी- एटीएम पर मारामारी नहीं...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज Twitter पर उस समय सनसनी फैला दी थी जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश की घोषणा की थी. हर कोई अपनी तरह से कयास लगाने लगा था, और सोशल मीडिया पर तो नोटबंदी की ही तरह किसी तरह की खबर आने को लेकर मजाक बनने लगे. बॉलीवुड से लेकर राजनैतिक हस्तियों ने इसे लेकर खूब ट्वीट किए. हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बताया कि कुछ समय पहले हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में तीन सौ किलोमीटर एलओ सैटेलाइट को मार गिराया. जैसे ही यह खबर आई जमकर ट्वीट होने लगे. बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग (Gul Panag) ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को लेकर चुटकी ली. गुल पनाग का ये ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है.

All is well.

Nation has been addressed.

No panic rush to ATM.

No panic rush to local shop to stock up on ration.

We have enhanced our space capabilities

It's a good day.

????????