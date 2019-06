काजोल ने ससुर वीरू देवगन को लेकर किया इमोशनल ट्वीट, बताया जिंदगी को कैसे जिया

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल (Kajol) ने अपने स्वर्गीय ससुर और बॉलीवुड के जाने-माने एक्शन डॉयरेक्टर वीरू देवगन (Veeru Devgan) को याद करते हुए एक अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक इमोशनल मैसेज लिखा है. काजोल (Kajol) ने ट्विटर पर अपने ससुर वीरू देवगन (Veeru Devgan) के साथ एक तस्वीर को शेयर किया. फोटो को शेयर करते हुए काजोल (Kajol) ने कैप्शन में लिखा, 'खुशी के लम्हों में..इसी दिन उन्हें लाइफटाईम अचीवमेंट का अवॉर्ड मिला था, लेकिन इसे साबित करने के लिए पूरी जिंदगी लग गई. उनकी जिंदगी पर कई लोग शोक जता रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया है..आरआईपी विद लव (RIP With Love)'

In happier times ... .

He won the award for a lifetime of achievement on this day but it took a lifetime to prove. So many people mourn the life of the man but that was a life well lived... RIP with love. pic.twitter.com/2f6VxfEK15