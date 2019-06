वीरु देवगन के निधन पर पीएम मोदी ने लिखा शोक पत्र, अजय देवगन ने यूं जताया आभार

अजय देवगन (Ajay Devgn) के पिता और फेमस एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन (Veeru Devgan) की अचानक निधन के बाद देवगन परिवार गम से सराबोर है. ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वीरु देवगन की पत्नी वीना देवगन (Veena Devgan) के नाम एक संवेदनात्मक पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा लिखे इस पत्र को बॉलीवुड स्टार और वीरु देवगन (Veeru Devgan) के बेटे अजय देवगन (Ajay Devgn) ने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए अपनी मां और पूरे देवगन परिवार की ओर से पीएम मोदी का शुक्रिया किया है. अजय देवगन ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी मां और पूरे देवगन परिवार को प्रधानमंत्री जी का इस जेस्चर दिल को छू गया है, शुक्रिया सर.'

My Mother & entire Devgan family are deeply touched & humbled in silence by this thoughtful gesture from our Honourable Prime Minister @narendramodi.

Thank you Sir. pic.twitter.com/sJzFRzvMZb