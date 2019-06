राजस्थान में पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट तो स्वरा भास्कर को आया गुस्सा, बोलीं- कांग्रेस ने भी निराश किया...

राजस्थान सरकार ने पहलू खान (Pehlu Khan) और उसके बेटे के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से मवेशी ले जाने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है. इसे लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने रिएक्शन दिया है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इस फैसले को शर्मनाक भी बताया है. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने ट्विटर पर इस मामले को लेकर अपना गुस्सा निकाला है स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा हैः 'राजस्थान की कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार का शर्मनाक कदम. पहलू खान का कत्ल कानून पर धब्बा था...एक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार मृत और पीड़ित पर चार्जशीट दाखिल करने का काम करती है.' इस तरह स्वरा भास्कर ने राजस्थान सरकार के इस कदम पर गुस्सा निकाला है.

Bharat Box Office Collection Day 24: सलमान खान की 'भारत' की धांसू कमाई, कमा डाले इतने करोड़

SHAMEFUL move @INCIndia@ashokgehlot51 govt in Rajasthan. #PehluKhan was lynched 2 death. His killing is a blot on rule of law, a reflection of vigilantism & mob violence legitimised by majoritarian politics. A so called secular govt deems it fit 2 charge a dead man- the victim! pic.twitter.com/w5Sjc4UHEc