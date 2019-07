स्वरा भास्कर ने कहा- 'मुगलों ने देश को बनाया था अमीर', सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल तो दिया ये जवाब

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) की गिनती बॉलीवुड के उन सेलिब्रेटीज में होती हैं जो राजनीतिक और सामजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं. अपनी इस आदत की वजह से कई बार वह ट्रोलर्स का भी शिकार हो चुकी है. इस बार ऐसा ही कुछ देखने को मिला. स्वरा भास्कर ने एक ऐसा आर्टिकल शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि मुगलो ने भारत तो एक अमीर देश बनाया है. स्वरा (Swara Bhaskar) द्वारा शेयर किए गए आर्टिकल के अनुसार मुगल विजेता के रूप में भारत आए लेकिन वह उपनिवेशवादी नहीं बल्कि भारतीय के रूप में याद किए जाते हैं. उन्होंने व्यापार, विकसित सड़कों, समुद्री मार्गों, बंदरगाहों को प्रोत्साहित किया. मुगलों के दौर में हिंदू सबसे अमीर थे.

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) के द्वारा आर्टिकल शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दें को लेकर जंग छिड़ गई. लोगों ने स्वरा भास्कर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया. लोगों ने लिखा कि मुगलों ने हिंदुओं की हत्याएं की, देश को लूटा और आपको लगता है कि उन्होंने हमारे देश को अमीर बनाया. एक यूजर ने लिखा क्या रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे लोगों को आप बेवकूफ समझती हैं. मुगलों का समर्थन करने पर कई लोग स्वरा भास्कर से नाराज़ नज़र आए.

In 1st century when Islam was not in existence India's GDP was 33% of world economy, by the time when mughal came in India it keep declining and now it is 7% of world economy. So your this statement is tatally false and misleading. #history#factspic.twitter.com/aZEhTWRESP