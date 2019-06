भारत और पाकिस्तान के मैच पर इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने लगाई शर्त, Tweet हुआ वायरल

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैनचेस्टर में होने वाला क्रिकेट मुकाबला शुरू हो चुका है. इस मैच के शुरुआत में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आज का दिन भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) दोनों के लिए ही काफी खास हो सकता है. इस मैच को लेकर हर तरफ एक्साइटमेंट देखी जा सकती है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे हैं. इसका सबूत है बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) का ट्ववीट. स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने मैनचेस्टर में हो रहे इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर अपने पाकिस्तानी दोस्तों से शर्त लगाई है. साथ ही मैच में इंडिया को जीत मिलने का दावा भी किया है. इंडिया-पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर किया गया स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का ट्वीट काफी वायरल भी हो रहा है.

So calling all my Pakistani friends? Aaj kitney ki Shart hai? @Natrani@ariebazhar@moeenpal What do we bet? What do I get when #TeamIndia wins? I want SHOPPING SPREE in Liberty + Anaarkali + lawn ka suit piece + chappal kebab! What's ur wish list? #BleedBlue#IndiaVsPak