ट्विटर पर आईपीएस अधिकारी पर नाराज हुईं स्वरा भास्कर, लिखा- मुझे ट्रोल करने के बजाय अपना काम करें

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शुमार होती हैं, जो मौजूदा मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं. ट्विटर पर अक्सर वह लोगों से उलझते हुए देखी जाती हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान भी स्वरा (Swara Bhaskar), सोशल मीडिया पर खासी सक्रिय रहा करती थीं. जिसकी वजह से उन्हें कई बार ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था. हाल ही में विदेश यात्रा से वापस आईं स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar), ट्विटर पर एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं. हाल ही में उन्होंने तबरेज आलम मॉब लिंचिंग (Tabrez Alam Mob Lynching) मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी. इस दौरान उन्होंने 26 जून को रखे गए प्रदर्शन के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया. लेकिन इसी बीच उन्हें लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी.

Sir.. main actress hoon. My being ‘selective' or not doesn't harm anyone. You are an IPS officer, you are supposed to be an instrument of legitimate State power, a force of good- YOUR BEING SELECTIVE damages the very fabric of our nation & leads to horrors like #TabrezAnsari (1) https://t.co/Rmb4Tc46Zk