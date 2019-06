Article 15 Reaction: बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने देखी 'आर्टिकल 15', बताया- जोरदार और प्रेरक फिल्म...

खास बातें 28 जून को रिलीज होगी 'आर्टिकल 15' आयुष्मान खुराना हैं लीड रोल में जीशान अयूब के काम की भी हुई तारीफ

Article 15 Reaction: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'आर्टिकल 15' (Article 15) को रिलीज होने में अब बस कुछ ही देर बाकी है. 28 जून को रिलीज होने वाली फिल्म 'आर्टिकल 15' (Article 15) के ट्रेलर और सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया था. जातिवाद पर आधारित 'आर्टिकल 15' (Article 15) सामाजिक मुद्दों से प्रेरित है. फिल्म के रिलीज होने से पहले इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी हो चुकी है, जिसके जरिए कई बॉलीवुड कलाकारों ने मूवी के बारे में अपने रिएक्शन दिए हैं. इतना ही नहीं, फिल्म के मुद्दे और आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की एक्टिंग को लेकर उनके फैंस ने भी काफी प्रतिक्रिया दी हैं.

Stunned, inspired & in a stupor after watching #Article15 It's the BRAVEST mainstream Hindi film of this decade. Kudos @anubhavsinha sir @sirfgaurav Finally commercial #Bollywood has a defining film on #caste that says it like it is & more!! Kudos also to @ZeeStudios_ for making pic.twitter.com/tC99eihPDY — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 26, 2019

स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने 'आर्टिकल 15' (Article 15) को लेकर ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया है. आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म के लिए ट्वीट करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा 'आर्टिकल 15 एक जोरदार, प्रेरक और जबरदस्त फिल्म है. यह इस दशक की मुख्यधारा की बेहतरीन हिंदी फिल्म है.' फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए स्वरा भास्कर ने बॉलीवुड एक्टर जीशान अय्यूब की भी खूब तारीफ की. स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा 'फिल्म में जीशान अयूब गेस्ट अपियरेंस के तौर पर आए हैं, लेकिन फिल्म में उनकी मौजूदगी काफी जबरदस्त है.'

Watching #Article15 was an emotional experience.Not only because of the horrors of caste oppression unfolding on screen,but because it is a relief to see that while many leading lights of Bollywood are busy protecting themselves, sm1 has the guts to say what must be said. (Contd) — Anna MM Vetticad (@annavetticad) June 27, 2019

(Contd) #Article15 has some of the best lines I have heard on screen. I still can't get over this one: “Aap se nivedan hai Sir, santulan mat bigaadiye” (I beg you Sir, don't disrupt the balance/status quo) - simple yet powerful. Great writing by #AnubhavSinha and #GauravSolanki. — Anna MM Vetticad (@annavetticad) June 27, 2019



फिल्म समीक्षक अन्ना एमएम वेटिकेड ने आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म के बारे लिखा 'आर्टिकल 15 देखना एक भावनात्मक अनुभव था. सिर्फ इसलिए नहीं की फिल्म ने जातिगत उत्पीड़न की भयावहता को पर्दे पर दिखाया. बल्कि इसलिए भी कि जहां एक तरफ बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां खुद को बचाने में व्यस्त हैं तो वहीं कुछ लोगों में अब भी हिम्मत है कि वह यह बता सकें कि उन्हें कहना क्या है.' अपने ट्वीट में अन्ना एमएम वेटिकेड ने आगे बताया 'आर्टिकल 15 की कुछ लाइन्स काफी जबरदस्त हैं. मैं इस लाइन से नहीं उबर पा रही 'आप से निवेदन है सर, संतुलन मत बिगाड़िये.' यह लाइन साधारण लेकिन शक्तिशाली है. इसके अलावा फिल्म के लिए अनुभव सिन्हा का स्क्रीनप्ले भी काफी जबरदस्त है.'

Saw #Article15 again. It is essential viewing both as a fantastic film-making and as an important story of our times. The film is atmospheric, riveting and very well acted. दोबारा बधाई @anubhavsinha@ayushmannk and the entire team. — Hansal Mehta (@mehtahansal) June 26, 2019

फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने आर्टिकल 15 'आर्टिकल 15' (Article 15) के बारे में समीक्षा करते हुए लिखा 'मैंने फिल्म को दोबारा देखा है. यह शानदार फिल्म है, साथ ही हमारे समय की एक महत्त्वपूर्ण कहानी के रूप में सामने आई है. फिल्म में एक्टिंग से लेकर पूरे वातावरण को काफी अच्छे से बनाया गया है. इसके लिए आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और पूरी टीम को खूब सारी बधाई.'

फिल्म समीक्षकों और बॉलीवुड कलाकारों के अलावा सोशल मीडिया यूजर्स ने भी फिल्म के लिए अपने विचार पेश किए. जहां एक तरफ लोगों ने इस फिल्म की कहानी, स्क्रीनप्ले और कलाकारों की एक्टिंग की सराहना की है तो वहीं कुछ लोगों ने फिल्म को पक्षपाती बताया है.

