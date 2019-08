बॉलीवुड डायरेक्टर ने कश्मीर में कर्फ्यू पर किया ट्वीट, लिखा- 23 दिन हो गए, सन्नाटा...

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 हटने के बाद से लगे कर्फ्यू को लेकर बॉलीवुड की ओर से रिएक्शन आना अब भी जारी हैं. कश्मीर में कर्फ्यू जारी है और इसे लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर ने अपना रिएक्शन दिया है. बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लगातार कश्मीर और अन्य सामाजिक सरोकारों पर ट्वीट कर रहे हैं. ओनिर को विषयपरक सिनेमा बनाने के लिए पहचाना जाता है और वह देश से जुड़े मसलों पर खूब ट्वीट करते हैं. ओनिर (Onir) का कश्मीर (Kashmir) को लेकर किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कश्मीर (Kashmir) में कर्फ्यू को लेकर ओनिर (Onir) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा हैः ' कश्मीर में कर्फ्यू का 23वां दिन. सन्नाटा गहराया हुआ है.' इस तरह बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर ने कश्मीर में कर्फ्यू को लेकर अपनी चिंता जताई है. ओनिर हर रोज कश्मीर में कर्फ्यू को लेकर ट्वीट कर रहे हैं. ओनिर ने 22वें दिन को लेकर लिखा थाः 'हमें रोज की गिनती बंद नहीं करनी चाहिए और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई अपने परिवार तक नहीं पहुंच पा रहा है...उम्मीद करते हैं कि कल सुबह यह सब बदल जाएगा...'

#22Days ... let's not forget to count each day and remember that someone cannot reach out to one's family and friends while our lives takes its everyday course. Let's hope that tomorrow morning this will change ... #KashmirStillUnderCurfew#Kaahmir22days