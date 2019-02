Pulwama Attack: बॉलीवुड कलाकारों ने आतंकी हमले पर जताया गुस्सा, अक्षय बोले- इसे कभी नहीं भूल सकते

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा (Pulwama IED Blast) के अवन्तीपुरा के गोरीपुरा इलाके में सीआरपीएफ (CRPF) के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ है, जिसने देश को सदमें में डाल दिया. इस नापाक हरकत से पूरा देश आक्रोशित है. घटना पर बॉलीवुड ने भी दुख व्यक्त किया है. जानकारी के मुताबिक करीब 2500 जवानों के काफिले में से एक बस को आतंकी ने 350 किलो से भरी कार से टक्कर मारी और इसमें सीआरपीएफ (Central Reserve Police Force) के 40 जवान शहीद हो गए हैं. जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इसके आतंकी आदिल अहमद डार ने सीआरपीएफ काफिले पर हमले को अंजाम देने के लिए 350 किलो IED (Improvised Explosive Device) का इस्तेमाल किया था. इस हमले के बाद दुनिया के कई देशों ने भारत सरकार और जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

सलमान खान ने ट्विटर पर घटना की निंदा करते हुए लिखा कि देश प्रेम के लिए अपनी जान देने वाले सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर मेरा दिल दुखी है. जिन्होंने हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया.

My heart goes out for the Jawans of our beloved country and their families who lost their lives as martyrs to save our families... #YouStandForIndia — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) February 14, 2019

हॉलीडे, स्पेशल 26 जैसी फिल्में कर चुके अक्षय कुमार ने इस घटना पर लिखा कि पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर इस नृशंस आतंकी हमले पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, हम इसे कभी नहीं भूल सकते. भगवान शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करे और घायलों के जल्दी स्वस्थ्य होने की कामना करता हूं.

Numb beyond belief at the dastardly terror attack on #CRPF soldiers in #Pulwama. May God give peace to their souls, and strength to their grieving families. Wishing the injured a speedy recovery. We can't let this be forgotten. — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 14, 2019

वहीं प्रियंका चोपड़ा इस हमले पर सकते में नजर आईं. पुलवामा में हुआ आतंकी हमला हैरान करने वाला, नफरत का कोई जवाब नहीं होता है. भगवान, हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवार को मजबूती प्रदान करे.

Absolutely shocked by the attack in #Pulwama...Hate is NEVER the answer!!! Strength to the families of the martyred jawans and the CRPF soldiers injured in the attack. — PRIYANKA (@priyankachopra) February 14, 2019

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए कायराना हमले की जानकारी के बाद मैं दुखी, गुस्से और सदमे में हूं. मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिवारों के साथ, घायलों के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना करती हूं.