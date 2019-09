Chandrayaan 2: चंद्रयान 2 पर आया बॉलीवुड डायरेक्टर का रिएक्शन, बोले- यह मिशन एक बहुत बड़ी...

Chandrayaan 2: मून लैंडर विक्रम (Lander Vikram) और इसरो (ISRO) का संपर्क चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही टूट गया था. इस घटनाक्रम के बाद भी लोग इसरो के वैज्ञानिकों की काम की खूब सराहना कर रहे हैं, साथ ही मिशन चंद्रयान-2 (Chandrayaan 2) की खूब तारीफ भी कर रहे हैं. हाल ही में मिशन चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2) को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapoor) ने भी ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि चंद्रयान-2 एक बहुत बड़ी सफलता है और यह हमारे सफर का ही एक हिस्सा है. चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2) पर आया बॉलीवुड डायरेक्टर का ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि विक्रम साराभाई (Vikram Sarabhai) को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है.

Lessons of Life : Each step we take is part of our journey. As long as we keep stepping forward, our journey continues. Like a child we may stumble, fall, and get up. Learn and walk again. #Chandrayan2 is a huge success. Its one part of our journey. To explore frontiers of Space.