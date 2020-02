चेतन भगत की कांग्रेसी नेताओं को एडवाइस- केजरीवाल को अपना लीडर क्यों नहीं बना लेते...

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Election Results 2020) रुझानों में आम आदमी पार्टी (AAP) बड़ी जीत की ओर कदमताल करती नजर आ रही है. बीजेपी को पिछले चुनाव की अपेक्षा सीटों का कुछ फायदा जरूर हुआ है, लेकिन वह सत्ता में काबिज होने के आंकड़े से बहुत दूर है. बॉलीवुड दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर लगातार रिएक्शन दे रहा है. राइटर चेतन भगत का भी अब रिएक्शन आया है. चेतन भगत (Chetan Bhagat) मशहूर राइटर हैं और उनकी किताबों पर बॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका है और चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी है कि वह अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अपनी लीडर मान लें.

Why don't some Congress leaders across the country accept Arvind Kejriwal as their leader?



What is so great about what they have now?



What will make their career prospects better? To be part of a declining party or a growing one?



Worth thinking about. #DelhiElections2020