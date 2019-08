जम्मू-कश्मीर पर 'दंगल गर्ल' जायरा वसीम ने किया ट्वीट, कहा- ये समय भी गुजर...

खास बातें जायरा वसीम ने कश्मीर मसले को लेकर किया ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जायरा का ट्वीट लोग जमकर कर रहे हैं कमेंट

बॉलीवुड में आमिर खान (Aamir Khan) के साथ फिल्म 'दंगल (Dangal)' से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जायरा वसीम ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में बने हालात को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बता दें राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान कर दिया है. हालांकि जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने ये ऐलान होने से पहले ही अपने ट्विटर हैंडल से कश्मीर को लेकर ट्वीट किया था. एक्टिंग को अपने धर्म के लिए छोड़ने के लिए सुर्खियों में रह चुकीं एक्ट्रेस जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने कश्मीर को लेकर ट्विटर पर लिखा, 'ये भी गुजर जाएगा...कश्मीर.'

This too shall pass! #Kashmir — Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) August 4, 2019



जायरा वसीम (Zaira Wasim) के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं. 'दंगल गर्ल' जायरा वसीम तब चर्चा में आईं जब उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कहकर खुदा के रास्ते को चुना. फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का ऐलान करने के बाद इस मुद्दे पर हर जगह बहस छिड़ गई थी. हालांकि एक बार फिर जायरा कश्मीर पर अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में आ गई हैं.

बता दें राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 (Jammu and Kashmir Article 370 of the Constitution of India) के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है. अमित शाह ने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा.

