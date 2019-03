दीपिका पादुकोण ने फिल्म 'छपाक' का फर्स्ट लुक किया शेयर, वायरल हुई Photo

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की आगामी फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) होगी. यह फिल्म एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल (Laxmi Agarwal) के जीवन पर आधारित फिल्म होगी. दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है. दीपिका पादुकोण की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी है. इस तस्वीर में वो दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण लक्ष्मी अग्रवाल (Laxmi Agarwal) बनीं नजर आ रही हैं. दीपिका ने ने इस फिल्म के पहले लुक की तस्वीर ट्विटर पोस्ट की है. लक्ष्मी अग्रवाल अभी एक टीवी शो होस्ट कर रही हैं और स्टॉप एसिड अटैक का प्रचार भी कर रही हैं. दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) इस फिल्म में मालती नाम का रोल प्ले करेंगी. दीपिका पादुकोण इस वायरल तस्वीर में स्माइल करती नजर आ रही हैं.

A character that will stay with me forever... #Malti Shoot begins today! #Chhapaak Releasing-10th January, 2020. @meghnagulzar @foxstarhindi @masseysahib pic.twitter.com/EdmbpjzSJo

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) के पहले लुक की तस्वीर को शेयर कर एक कैप्शन भी लिखा है, 'एक ऐसा कैरेक्टर, जो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा.' उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि फिल्म अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होगी. इस फिल्म को मेघना गुलजार डायरेक्ट करेंगीं. मेघना गुलजार ने भी मालती के रोल के बारे में बताया है. उन्होंने कहा, "वह साहस है.वह आशा है. दीपिका पादुकोण इस फिल्म में मालती का किरदार निभा रही हैं" सोमवार को इस फिल्म की शूटिंग का पहला दिन होगा.

A story of trauma and triumph.

And the unquashable human spirit.

Elated to collaborate with Fox Star Studios on #Chhapaak@meghnagulzar@masseysahib@foxstarhindi