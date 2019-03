Kesari Box Office Collection Day 4: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की तूफानी कमाई, कमाए इतने करोड़

Kesari Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. फिल्म ने पहले वीकेंड में जबरदस्त कमाई कर डाली है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'केसरी' (Kesari) ने बॉक्स ऑफिस (Kesari Box Office Collection) पर पहले दिन 21 करोड़ की कमाई के साथ शानदार ओपनिंग ली थी. फिल्म ने दूसरे दिन 17 करोड़ और तीसरे दिन 20 करोड़ और चौथे दिन यानी रविवार को 22 ताबड़तोड़ कमाई कर ली है. इस हिसाब से अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) ने अपने पहले वीकेंड में 78-79 करोड़ की कमाई कर डाली है. 'केसरी' गुजरात, बिहार, राजस्थान में खूब कमाई कर रही है. इसके अलावा अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' (Kesari) मुंबई में भी खूब कमाई कर रही है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, 'केसरी' ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी पंजाब में ही 19 करोड़ की कमाई की है.

Early Estimates for @akshaykumar 's #Kesari on Sunday is around ₹ 22 Crs..



All-India Nett.. Had an excellent first extended weekend..