शोभा डे ने चुनाव नतीजों पर कसा तंज, बोलीं- धर्मेंद्र के घर में इतने MP जितने RJD और AAP के संसद में नहीं

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में बीजेपी (BJP) ने बंपर जीत दर्ज करते हुए 542 सीटों में से 303 सीटों पर कब्जा जमा लिया. बीजेपी ने इस बार कई सेलिब्रेटिज को भी चुनाव मैदान में उतारा था. इनमें से बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) को गुरदासपुर से और हेमा मालिनी (Hema Malini) को दोबारा मथुरा से टिकट दिया गया था. दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया. अब सनी देओल (Sunny Deol) और हेमा मालिनी (Hema Malini) की जीत को लेकर जानी-पहचानी राइटर और कॉलमिस्ट शोभा डे (Shobhaa De) ने ट्वीट किया है, जो इस समय सुर्खियों में है. शोभा डे (Shobhaa De) ने इस ट्वीट के साथ ही केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस और लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर तंज कसा है. अब उनके ट्वीट पर खूब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं.

Bhojpuri Cinema: आम्रपाली दुबे का YouTube पर कोहराम, बार-बार देखा जा रहा उनका डांस Video

Hema Malini won

Sunny Deol won



Dharmendra has more MPs at home than AAP or JDS or RJD in Parliament