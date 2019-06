बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने बिरयानी लेकर जाते लड़के का Video किया पोस्ट, बार-बार देख रहे लोग

कल ईद (Eid) का त्यौहार मनाया गया. ईद (Eid) के त्यौहार पर कई सेलिब्रिटीज ने भी लोगों को खूब बधाई दी. इस बीच बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और सम-सामयिक विषयों पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखने वाले अशोक पंडित (Ashok Pandit) ने भी सब को ईद (Eid) की खूब सारी बधाईयां दीं. बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए सब को ईद (Eid) की मुबारकबाद दी. ये वीडियो बहुत ही कमाल का है, जिसमें एक लड़का स्कूटी पर उल्टा मुंह किए बैठा है और उसके हाथ में बिरयानी का बर्तन है.

#Eid biryani is on its way! The dedication of these boys was a heartening sight to see today. #EidMubarak #Indiapic.twitter.com/jkhOuoCyzQ