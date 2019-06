ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने फैन्स को इस अंदाज में दी ईद की बधाई, फोटो हुई वायरल

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) इन दिनों न्यूयार्क में अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं. उनकी पत्नी और बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर (Neetu Kapoor) भी न्यूयार्क में उनके साथ हैं. विदेश में होते हुए भी ये दोनों फिल्मी सितारे ईद के मौके पर देश को ईद की मुबारकबाद देना नहीं भूले. एक्ट्रेस नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर फैन्स के साथ शेयर की है, जिसमें नीतू कपूर ऋषि कपूर के साथ मौजूद हैं. तस्वीर पर 'ईद मुबारक' लिखा हुआ है.

काजोल ने ससुर वीरू देवगन को लेकर किया इमोशनल ट्वीट, बताया जिंदगी को कैसे जिया

A post shared by neetu Kapoor. Fightingfyt (@neetu54) on Jun 4, 2019 at 5:43pm PDT

एक्ट्रेस नीतू कपूर (Neetu Kapoor) के इस पोस्ट पर आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मां और मशहूर अभिनेत्री सोनी राजदान (Soni Razdan) ने भी कमेंट किया है. सोनी राजदान ने लिखा, 'Eid Mubarak love and light always.' इनके अलावा ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने दिल का इमोजी बनाया है. एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने भी अपने फैन्स को ट्विटर के जरिए ईद की मुबारकबाद दी है. जिस पर हजारों लोगों ने लाइक किया है.

इस एक्ट्रेस की बहन ने करण जौहर पर साधा निशाना, बताया- सलमान का...

Eid Mubarak all to you and your family!