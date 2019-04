फराह खान के वोट डालने के 2 घंटे के अंदर ही अंगुली से गायब हुई स्याही, चुनाव आयोग से पूछा- ये कैसे...

खास बातें फराह खान ने किया ट्वीट बताया आसानी से मिट रही है अंगुली की स्याही चुनाव आयोग से ट्वीट से की शिकायत

लोकसभा चुनाव 2019 (Elections 2019) के चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है. आज 9 राज्यों की 72 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और सबकी निगाहें मुंबई पर टिकी हैं क्योंकि यहां मतदान केंद्रों पर सितारों की चमक जो नजर आ रही है. बॉलीवुड के सभी दिग्गज सितारे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालकर, आम लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए खास पहचान रखने वाली फराह खान अली ने अब अंगुली पर लगने वाली स्याही को लेकर ही सवालिया निशान लगा दिया है. फराह खान अली ने अपने ट्विटर पर एक फोटो डालकर बताया है कि वोट डालने के दो घंटे के अंदर ही अंगुली पर लगी स्याही आसानी से उतर गई यह कैसे. इससे पहले भी कई लोग सोशल मीडिया पर इस सवाल को उठा चुके हैं.

फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने चुनाव आयोग (Election Commission) को टैग करते हुए ट्वीट किया हैः 'प्रिय चुनाव आयोग, मैंने 2 घंटे पहले ही वोट डाला था और मेरी अंगुली की स्याही आसानी से उतर गई है. यह कैसे संभव हो सकता है. संजय मुझे भरोसा है कि आपकी भी उतर गई होगी.' फराह खान अली ने वोट डालने के तुरंत बाद अपनी एक फोटो ट्विटर पर डाली थी. अब फराह खान ने ट्विटर पर अपनी एक और फोटो डाली है और इस फोटो में उनकी अंगुली की स्याही गायब है. इस तरह फराह खान ने ये बताने की कोशिश की है, चुनाव आयोग जो स्याही अंगुली पर लगा रहा है, वह आसानी से उतर जाती है.

Dear @ECISVEEP , I just voted 2 hours ago and my ink had also come off easily. How is this possible????? @JhaSanjay I believe yours too came off. pic.twitter.com/HmliTIvmuj — Farah Khan (@FarahKhanAli) April 29, 2019

हालांकि लोगों ने इस बात के लिए फराह खान अली (Farah Khan Ali) को ट्रोल करना शुरू कर दिया है और फराह खान उन्हें जवाब भी दे रही हैं.

To the retards questioning the veracity of my ink disappearing after voting, I would like to remind you that every picture taken by a phone has the “time” and date of the image. I challenge those retards to prove I am lying. @ECISVEEP please investigate why ink coming off? — Farah Khan (@FarahKhanAli) April 29, 2019

No I'm not going to caste another vote because I already voted. Just pointing out that the voting ink has come off my finger very easily so that's a cause of concern to me. @ECISVEEPhttps://t.co/aabl5FRnY8 — Farah Khan (@FarahKhanAli) April 29, 2019

फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने मुंबई में वोटिंग की है. फराह खान अली बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बेटी हैं और जानी-मानी जूलरी डिजाइनर हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर सामाजिक सरोकारों पर अपनी राय खुलकर रकने की वजह से अकसर ट्रोल हो जाती हैं. लेकिन फराह खान अपने ट्रोलर्स को करारे जवाब भी देती हैं.

