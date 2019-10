Housefull 4 Box Office Collection Day 1: धनतेरस के मौके पर 'हाउसफुल 4' की बंपर ओपनिंग, कमाए इतने करोड़

Housefull 4 Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार (Akshay Kumar), कृति सेनन, बॉबी देओल (Bobby Deol), रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh), कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े स्टारर हाउसफुल 4 ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. धनतेरस के खास मौके पर रिलीज हुई हाउसफुल 4 ने सिनेमाघरों में दमदार प्रदर्शन करते हुए 'सांड की आंख' और 'मेड इन चाइना' जैसी फिल्मों को भी कड़ी टक्कर दी है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 'हाउसफुल 4' ने बीते दिन करीब 19 से 20 करोड़ रुपये की कमाई की है. पहले दिन ही 'हाउसफुल 4' का यह धमाकेदार कलेक्शन हाउसफुल सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग रही है.

#OneWordReview...#HouseFull4: DISAPPOINTING.

Rating: ⭐️ ½

Tries too hard to make you laugh, but fails miserably... Bad writing, terrible direction, over the top performances... Weakest film in #HouseFull franchise. #HouseFull4Reviewpic.twitter.com/qHoU7ZicEK