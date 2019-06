Super 30: अंग्रेजी के डर को दूर भगाते दिखे ऋतिक रोशन के स्टूडेंट्स, 'बसंती नो डांस' हुआ रिलीज

खास बातें 'सुपर 30' का नया गाना 'बसंती नो डांस' हुआ रिलीज होली के बैकग्राउंड पर फिल्माया गया 'बसंती नो डांस' 'बसंती नो डांस' में बच्चों ने भगाया अंग्रेजी का डर

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म 'सुपर 30' (Super 30) का नया गाना रिलीज हुआ है. अब तक रोमांटिक और मजेदार गानों से मनोरंजन करने के बाद होली के बैकग्राउंड पर फिल्माया गया नया गीत 'बसंती नो डांस' रिलीज हुआ है. इस बात की जानकारी ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है. ऋतिक का ये नया गाना प्रेरणा से भरपूर है. ये गाना आपको सिखाता है कि कोई भी भाषा आपकी क्षमता तय नहीं कर सकती है. इस गाने में अंग्रेजी भाषा के डर से निबटने के लिए सभी छात्र एक नाटक परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे है. इतना ही नहीं, इस मौके पर सभी छात्र होली के मौके पर डांस करते हुए नजर आ रहे है जिसमें उनके गुरु ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) भी उनका साथ देते हैं.

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने फिल्म के इस महत्वपूर्ण गीत को अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, 'अंग्रेजी का डर हटाओ. क्योंकि ऐसे बहुत से दरवाजे हैं दुनिया में जो सिर्फ इसीलिए नहीं खुलते क्योंकि लोग 'May I come in' नहीं कह पाते.' ऋतिक (Hrithik Roshan) के इस गाने को भी फैन्स का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. 'बसंती नो डांस' आपको एक ट्विस्ट के साथ आइकॉनिक डायलॉग की याद दिला देगा.

बता दें अपनी अपकमिंग फिल्म 'सुपर 30' (Super 30) में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) मैथमेटिशियन आनंद कुमार का किरदार निभा रहे हैं. ट्रेलर में ऋतिक की परफॉर्मेंस को काफी सराहना मिल रही है. यहां तक की हर बारीकी को अपने किरदार में डालने के लिए आनंद कुमार ने भी ऋतिक (Hrithik Roshan) की प्रशंसा की है. ऋतिक रोशन 'सुपर 30' में गणितज्ञ के रोल में नजर आएंगे, जो 30 छात्रों को आईआईटी-जेईई की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं. ऋतिक रोशन की ये मोस्ट अवेटिड फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

