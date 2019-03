बॉलीवुड एक्ट्रेस ने Women’s Day पर भारतीय मर्दों को दी चेतावनी- महिलाओं को सिर्फ इसलिए नीचा न दिखाएं क्योंकि…

8 मार्च को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day 2019) मनाया जाता है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन गूगल ने डूडल बनाया है तो जानी-मानी हस्तिया महिला दिवस पर शानदार कोट्स (Women's Day Quotes) भी लगा रहे हैं. लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस ने नीना गुप्ता (Neena Gupta) भारतीय मर्दों की आंखें खोलने का काम किया है और अपने Twitter एकाउंट पर खास अंदाज में महिला दिवस को लेकर अपनी राय जाहिर की है. नीना गुप्ता (Neena Gupta) ने 2018 में 'बधाई हो (Badhaai Ho)' जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी और अब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day 2019) पर भी आंखें खोल देने वाली बात कही है.

It's very rare to see that a woman has a happy day, especially in India. On this women's day, I request our men to be kind, affectionate, loving, sensitive to women. Don't exert your power on them and do not demean them because women are changing man, they're changing...they're. pic.twitter.com/IY2eQy7xOM