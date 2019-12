बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी ट्रोलिंग से हुए परेशान, बोले- इतना नहीं झेल सकता, इसलिए...

बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) अपनी फिल्मों और कॉमेडी के साथ-साथ अपने बेबाक विचारों के लिए भी खूब जाने जाते हैं. समसामयिक मुद्दों पर जावेद जाफरी अपने विचार बखूबी पेश करते हैं. हालांकि, कई बार वह अपने ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रोल भी हो जाते हैं. लेकिन हाल ही में जावेद जाफरी ने एक ट्वीट किया है, जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा है. अपने इस ट्वीट की वजह से जावेद जाफरी सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, ट्रोलिंग की वजह से जावेद जाफरी ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म छोड़ने का फैसला किया है. यह बात उन्होंने खुद ट्विटर पर शेयर की है.

दीपिका पादुकोण ने छीना फोटोग्राफर का फोन और फिर हुआ कुछ ऐसा...देखें Video

Can't handle this trolling and hate.. going off social media till the situation improves.. hopefully..Inshallaah..#indiafirst#jaihind