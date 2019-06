जाह्नवी कपूर के साथ आखिर क्या हुआ ऐसा, चेहरे पर उड़ रहीं थी हवाइयां- देखें फोटो

Janhavi Kapoor spotted on the sets of #RoohiAafza #janvikapoor #janhavikapoor #janhvikapoor #janavikapoor #roohafza #roohafzah @janhvikapoor @janhvi_kapoor_fandom @janhavi.kapoor @janhvikapoor_is_life @janhvikapoor__5555 @janhvikapoorpage @janhvikapoor.143 @janhvi_kapoor @janhvi5050 @janhvikapoor06

A post shared by $@M (@sam_the_bestest) on Jun 23, 2019 at 8:09am PDT