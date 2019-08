जावेद अख्तर ने पहलू खान केस के फैसले पर साधा निशाना, कहा- जिम्मेदार अफसर बर्खास्त हो...

पहलू खान (Pehlu Khan) केस पर कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. पहलू खान (Pehlu Khan) केस पर कोर्ट के फैसले के बाद इस पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने भी ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने इसे भयावह बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करने की बात की है. इसके साथ ही जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने इस केस की सुनवाई के जल्द से जल्द राजस्थान कोर्ट में भी अपील करने की बात की है. पहलू खान (Pehlu Khan) केस पर कोर्ट के फैसले को लेकर उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

It is horrifying that those who were caught on a Video lynching a man have been set free The court rejected the video because Raj police had not verified it. Officers responsible should be sacked The video should get verified n govt of Raj should appeal in the higher court asap