Pehlu Khan Case: पहलू खान केस में कोर्ट के फैसले से भड़कीं स्वरा भास्कर, बोलीं- शर्मनाक...अंधकार युग

Pehlu Khan Case: पहलू खान (Pehlu Khan) की हत्या के मामले में अलवर जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है. साल 2017 में गो तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या (Mob Lynching) कर दी गई थी. इस मामले पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. पहलू खान (Pehlu Khan) मामले पर फैसला आने के बाद से ही चारों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. कई बॉलीवुड सितारों ने भी कोर्ट के इस फैसले की निंदा करते हुए अपना ट्वीट किया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने पहलू खान (Pehlu Khan) केस पर कोर्ट का निर्णय सुनने के बाद इसे शर्मनाक बताया. इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम अराजकता की स्थिति में रहते हैं.

Utterly Shameful! This is a lynching that was caught on camera!!! We live in a state of utter anarchy it seems.. the law, the constitution, even evidence it seems are meaningless. Dark dark times!! #PehluKhanhttps://t.co/c6fRabPvtm