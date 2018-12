बॉलीवुड एक्टर कादर खान अस्पताल में भर्ती, अमिताभ बच्चन ने लिखी इमोशनल पोस्ट

Kader Khan Health: बॉलीवुड एक्टर और जाने पहचाने राइटर कादर खान (Kader Khan) की हालत नाजुक है. सूत्र बता रहे हैं कि कादर खान को निमोनिया की शिकायत के बाद अस्पताल (Kader Khan Hospitalised) में भर्ती कराया गया है. कादर खान इन दिनों अपने बेटे के साथ कनाडा में रह रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कादर खान (Kader Khan) को सांस लेने में दिक्कत आने की शिकायत के बाद BiPAP ventilator पर रखा गया है. बताया जा रहा है कि कादर खान ने बातचीत भी बंद कर ही है. कादर खान को प्रोग्रेसिव सुपरन्यूक्लियर पाल्सी (पीएसपी) की तकलीफ बताई गई है. कादर खान (Kader Khan) की 2017 में घुटने की सर्जरी भी हुई थी. बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने उनके लिए इमोशनल पोस्ट भी लिखी है.

Simmba Movie Review: रणवीर सिंह की 'सिम्बा' देखकर दर्शकों के सिर में हुआ दर्द, लोगों ने यूं किया Troll

बता दें कि कादर खान (Kader Khan) अक्टूबर, 2015 में जोड़ों के दर्द और डायबिटीज के लिए इलाज के लिए हरिद्वार स्थित बाबा रामदेव के आश्रम गए थे. कादर खान ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, वह कई फिल्मों के स्क्रीनप्ले राइटर भी रह चुके हैं.

Simmba Movie Review: रणवीर सिंह की 'सिम्बा' देखकर दर्शकों के सिर में हुआ दर्द, लोगों ने यूं किया Troll

कादर खान को फिल्म 'मेरी आवाज सुनो' और 'अंगार' के लिए बेस्ट डायलॉग का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिल चुका है. वह अभिनेता गोविंदा की 'दूल्हे राजा', 'साजन चले ससुराल', 'दरिया दिल', 'राजा बाबू', 'आंखें', 'कुली नंबर 1', 'हीरो नंबर 1', 'जैसी करनी वैसी भरनी' जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभा चुके हैं.

Prayers for #KaderKhan JI for his speedy recovery of health pic.twitter.com/R7bkvAeBtn