Kalank Box Office Collection Day 3: वरुण और आलिया की 'कलंक' की ताबड़तोड़ कमाई, 3 दिन में कमा डाले इतने करोड़

Kalank Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड की मल्टीस्टारर फिल्म 'कलंक' (Kalank) ने बॉक्स ऑफिस पर जलवा बिखेर दिया है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapoor) ने तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस (Kalank Box Office Collection) पर जमकर धमाल मचा दिया है. फिल्म 'कलंक' (Kalank) ने पहले दिन जहां 21.60 करोड़ रुपये, तो दूसरे दिन 10 करोड़ और तीसरे दिन 11 से 12 करोड़ की कमाई कर डाली है. इस तरह वरुण धवन (Varun Dhawan) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'कलंक' (Kalank) ने तीन दिन में 43 करोड़ की कमाई कर डाली है.

बॉलीवुड एक्टर को आया गुस्सा, बोले- आज हेमंत करकरे के बच्चों पर क्या बीत रही होगी...

Is it ₹ 110 cr? Or ₹ 140 cr? Or is it ₹ 160 cr?... There's tremendous speculation about the cost of #Kalank... Various numbers are floating on social media... Let's clear the doubt... The makers had officially shared the costing on the day of release: ₹ 150 cr [CoP + P&A].