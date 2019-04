Kalank Box Office Collection Day 6: वरुण और आलिया की फिल्म 'कलंक' की धांसू कमाई, कमा डाले इतने करोड़

Kalank Box Office Collection Day 6 : वरुण धवन (Varun Dhawan) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'कलंक' (Kalank) का धमाल जारी है. फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस (Kalank Box Office Collection) पर शानदार कमाई कर रही है. लोगों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और वरुण धवन (Varun Dhawan) के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt), सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapoor) ने भी शानदार काम किया है. मल्टीस्टारर फिल्म 'कलंक' (Kalank) को देखने के लिए लोग एडवांस बुकिंग भी कर रहे हैं. रिलीज होने के 6 दिन बाद इस फिल्म ने लगभग 70-72 करोड़ की धांसू कमाई कर डाली है.

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और वरुण धवन (Varun Dhawan) की फिल्म 'कलंक' (Kalank) ने रिलीज के पहले हफ्ते यानी बुधवार को 21.60 करोड़, गुरुवार को 11.45 करोड़, शुक्रवार को 11.60, शनिवार को 9.75 करोड़, रविवार को 11.63 करोड़ की कमाई की है. फिल्म की कमाई देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 'कलंक' ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी शानदार तरीके से की है. अनुमान लगाया जा रहा है कि सोमवार को भी फिल्म ने 5-6 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. रविवार तक इस फिल्म की कमाई के आंकड़े की जानकारी तरण आदर्श ने ट्वीट कर दिया है. आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म 'कलंक' देश ही नहीं विदेशों में भी खूब कमाई कर रही है. तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने शनिवार तक विदेशो में करीब 34 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.

#Kalank is rejected... Has a lacklustre *extended* opening weekend... Will find it difficult to sustain on weekdays... Arrival of #AvengersEndgame [on Fri] will hit biz hard... Wed 21.60 cr, Thu 11.45 cr, Fri 11.60 cr, Sat 9.75 cr, Sun 11.63 cr. Total: ₹ 66.03 cr. India biz.