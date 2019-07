कंगना रनौत का एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट्स गिल्ड ने किया 'बायकॉट' तो एकता कपूर ने मांगी माफी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'जजमेंटल है क्या' की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार जस्टिन राव के साथ उनकी हुई कहा-सुनी के विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है. दरअसल, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजेजीआई) के सदस्यों ने सामूहिक रूप से कंगना रनौत का बहिष्कार करने का फैसला लिया है और साथ ही उनसे और फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर से सावर्जनिक माफी की मांग की. एकता कपूर ने अपनी 'जजमेंटल है क्या' की रिलीज को देखते हुए इस घटना के लिए माफी मांग ली है. एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है.

A post shared by Erkrek (@ektaravikapoor) on Jul 9, 2019 at 11:52pm PDT

एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा हैः 'हमारी फिल्म 'जजमेंटल है क्या' की एक्टर और पत्रकार जस्टिन राव के बीच हुई बहस को लेकर कई तरह की बातें हो रही है, यह बहस 7 जुलाई, 2019 को फिल्म के सॉन्ग लॉन्च के दौरान हुई थी...इस बहस में शामिल लोगों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन यह हमारी फिल्म के इवेंट पर हुआ था, तो हम बतौर प्रोड्यूसर इस घटना के लिए माफी मांगते हैं और हमें इसका दुख है. हम साफ करना चाहते हैं कि हमारी उद्देश्य किसी का अपमान या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था. हमारी फिल्म 'जजमेंटल है क्या' 26 जुलाई को रिलीज हो रही है तो मीडिया से अनुरोध करती हूं कि इस घटना का असर फिल्म बनाने के टीम के प्रयासों पर नहीं पड़ने देना चाहिए था.'

गौरतलब है कि फिल्म'जजमेंटल है क्या' के गाने की लॉन्चिंग के दौरान पत्रकार जस्टिन राव और कंगना के बीच तीखी बहस हो गई थी, जिसके बाद रंगोली, कंगना के बचाव में उतरी थीं.

#WATCH Kangana Ranaut has a spat with a reporter, accuses him of smear campaign, at the 'Judgementall Hai Kya' song launch event in Mumbai. (07.07.2019) pic.twitter.com/sNuWduY3yg