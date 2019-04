कन्हैया कुमार के समर्थन में उतरे यह मशहूर बॉलीवुड एक्टर, बोले- यह बदलाव की हवा है

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में इस बार बिहार का बेगूसराय (Begusarai) हॉटसीट बना हुआ है. कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) यहां से चुनाव मैदान में हैं, और उनका मुकाबला बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) के साथ है. बॉलीवुड गलियारा भी इस लोकसभा चुनाव में खूब दिलचस्पी दिखा रहा है. बीते दिनों कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के समर्थन में स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने प्रचार किया था और अब उनके समर्थन में बॉलीवुड से एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है मशहूर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) का. प्रकाश राज (Prakash Raj) बीते शनिवार को बेगूसराय पहुंचे और कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के लिए प्रचार भी किया. उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया, जिसपर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

#begusarai RISING up to @kanhaiyakumar ..as I travel with him I can see hope in the eyes of the people ..WINDS OF CHANGE ...I can sense empowering n ensuring a #citizensvoice .. I'm proud to be by his side pic.twitter.com/XpNQ7x6XFa