कपिल शर्मा को ऑटो वाले ने हड़काया, लेकिन एक फोन ने बदल दी किस्मत, वीडियो हुआ वायरल

कपिल शर्मा के नए शो का प्रोमो रिलीज हो गया है. इस शो का प्रोमो भी कपिल शर्मा के पंच जितना दिलचस्प है. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के इस शो के बारे में डिटेल्स तो जारी नहीं किए गए हैं. लेकिन इस प्रोमो में कपिल शर्मा एक ऑटो वाले को बुलाते हैं लेकिन वो कपिल को ले जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि कपिल शर्मा के पास कोई काम जो नहीं है. लेकिन तभी कपिल के मोबाइल की घंटी बजती है और सोनी से फोन आता है. बस कपिल बस पकड़ते हैं और अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाते हैं. यानी कपिल ने प्रोमो के साथ जनता के साथ कनेक्शन कायम करना शुरू कर दिया है.

https://t.co/PcDTqgovrL here is the first teaser of our new show on @SonyTV need ur best wishes