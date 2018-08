Maharshi Teaser: 'महर्षि' बन साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने किया ऐसा काम, ट्विटर पर मचा तहलका...

साउथ सुपरस्टार महेश बाबा (Mahesh Babu) आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं. 9 अगस्त, 1975 को चेन्नई में जन्में महेश बाबू साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले स्टार्स में से एक हैं. महेश की लास्ट रिलीज फिल्म 'भारत एएन नेनु' ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. सुपरस्टार ने अपने 43वें जन्मदिन के मौके पर नई फिल्म 'महर्षि (Maharishi)' का फर्स्ट लुक रिलीज किया है. पोस्टर रिलीज के साथ ही #MAHARISHI ट्विटर पर तीसरे नंबर ट्रेंड कर रहा है. महेश के फैन्स उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के साथ-साथ पोस्टर की तारीफ कर रहे थे.मेकर्स ने Maharishi का Teaser जारी किया है, जिसमें महेश बाबू बेहतरीन और मस्तमौला अंदाज में दिख रहे हैं.

Many more happy returns of the day prince and best wishes to rock TFI as always.



All the very best for #Maharshi



Hard to believe that you're turning 43#HBDSuperstarMahesh#HBDSSMBByThalapathyFans#HBDMAHESHBABUfromVIJAYfanspic.twitter.com/ddAlPswJzW