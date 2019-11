अमिताभ बच्चन ने 'कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' में जाना किया था कैंसल, अब ममता बैनर्जी का यूं आया रिएक्शन

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. लेकिन उनकी फोटो देखकर लग रहा है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है. इतना ही नहीं, अपनी तबीयत के ठीक न होने के कारण ही वह कोलकाता इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल में भी नहीं जा पाए, इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी. अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, "कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होता, लेकिन मेरी तबीयत के वजह से मैं बेड पर हूं. कोलकाता के लोगों और KIFF से माफी मांगता हूं." कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिगबी के न पहुंचने पर हाल ही में पश्चिच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी (Mamta Banerjee) ने अपना रिएक्शन दिया है.

T 3543 - .. was to be in Kolkata for KIFF ,but a medical condition put me in bed .. apologies KIFF and the passionate people of Kolkata .. i shall make up some day .. sorry pic.twitter.com/5YvIe1VCgq