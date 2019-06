Metoo: पुलिस बोली नाना पाटेकर के खिलाफ सबूत नहीं, तनुश्री दत्ता का आया ये रिएक्शन

बॉलीवुड (Bollywood) एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) को तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) के आरोपों से बड़ी राहत मिली है. मीटू मूवमेंट (#Metoo) के तहत नाना पाटेकर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में मुंबई पुलिस ने कोर्ट में बी समरी रिपोर्ट सौंपी है. मुंबई पुलिस का कहना है कि नाना पाटेकर के खिलाफ तनुश्री दत्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में उन्हें अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है. मुंबई पुलिस ने नाना पाटेकर के खिलाफ अपनी जांच पूरी ली है.

Tanushree Dutta alleged harassment case against Nana Patekar: Mumbai Police files a B Summary report in the case. A 'B summary' report is filed when police can not find evidence in support of the complaint and are unable to continue the investigation. pic.twitter.com/tVOof7WTX0

पिछले साल मीटू मूवमेंट (#Metoo) के तहत तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) ने नाना पाटेकर (Nana Patekar) पर उनसे गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था. इस केस की सुनवाई आज हुई. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुंबई पुलिस ने तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के केस में 'बी समरी' रिपोर्ट तैयार कर ली है. यह 'बी समरी रिपोर्ट' पुलिस तब दायर करती है, जब पुलिस आरोपों के संबंध में कोई सबूत न जुटा पाए और आगे मामले की जांच करना संभव न हो.

Tanushee Dutta statement: A corrupt police force & legal system giving a clean chit to an even more corrupt person Nana who has been accused even in the past of bullying,intimidation and harassment by several women in the film Industry. https://t.co/p2zNNTn50I