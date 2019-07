नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने रैपर, इस फिल्म में बाहुबली एक्ट्रेस के लिए गाएंगे 'बोले चूड़ियां'

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) अपनी एक्टिंग से हर बार धमाल मचाते हैं. फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से छा जाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) जल्द ही बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के साथ 'बोले चूड़ियां (Bole Chudiyan)' में नजर आने वाले हैं. लेकिन खास बात तो यह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की इस फिल्म में उनकी जबरदस्त एक्टिंग के साथ दर्शकों को उनका रैप सुनने का मौका भी मिलेगा.

इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टिंग के साथ फिल्म से जुड़ा एक रैप करते हुए नजर आएंगे. इस बात की जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट से मिली है, जिसने कुछ ही देर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैंस के मन में एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

Paagal गाने पर शाहरुख खान और काजोल ने किया जबरदस्त डांस, Video देख करण जौहर ने यूं दिया रिएक्शन...

Nawazuddin Siddiqui turns singer... Renders a rap song ‘Swaggy Chudiyan' for his next film #BoleChudiyan... Costars Tamannaah Bhatia... Nawazuddin's brother Shamas Nawab Siddiqui directs the film... Produced by Rajesh and Kiran Bhatia.