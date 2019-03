पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा 'होली मुबारक' तो बॉलीवुड से आया रिएक्शन- खून की होली बंद करो...

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) ने हिंदू समुदाय को होली मुबारक (Holi Mubarak) कहा तो इसका रिएक्शन बॉलीवुड से आया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज अपने ट्विटर एकाउंट पर होली (Holi 2019) की बधाई दी और सबके लिए खुशियों भरी और शांतिपूर्ण होली की दुआ की. लेकिन बॉलीवुड से इसे लेकर जबरदस्त रिएक्शन आया है. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के को-प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) अकसर पाकिस्तान के मसलों पर मुखर रहते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) के होली मुबारक (Holi Mubarak) के इस ट्वीट पर कड़ा रिएक्शन दिया है. अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने पाकिस्तान को खून की होली खेलने से बाज आने के लिए कहा है.

Stop playing Holi with blood of our soldiers on your hands and then wish us. #PulwamaAttack. https://t.co/tqmBO1uP8Y