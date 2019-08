कश्मीरी लोगों को लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- कश्मीरी भाई बहनों को याद रखें...

खास बातें कश्मीरी लोगों पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया ट्वीट वीना मलिक ने कश्मीरी लोगों की दुआओं के लिए की अपील वीना मलिक का ट्वीट हुआ वायरल

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मुद्दे ने देश के साथ-साथ विदेशों में भी हलचल मचा दी है. खासकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मुद्दे पर लगातार अपना ट्वीट करते हुए रिएक्शन दे रही हैं. हाल ही में पाकिस्तानी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 4' की कंटेस्टेंट रह चुकी वीना मलिक (Veena Malik) ने भी जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मुद्दे पर ट्वीट किया है, जिसने देखते ही देखते लोगों का खूब ध्यान खींचा है. इस ट्वीट में उन्होंने कश्मीरी लोगों के लिए दुआ करने की बात की है.

Remember the Kashmiri brothers and sisters in your prayers...even if we can't be there for them physically, our prayers will ring around them to spiritually protect and bless them, remember, Duaa is the weapon of a believer! #KashmirMeriJaan#KashmirBleeds — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) August 7, 2019

पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक (Veena Malik) ने जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) पर किए ट्वीट में लिखा, 'अपनी दुआओं में कश्मीरी भाई बहनों को याद रखें. अगर हम वहां उनके साथ नहीं मौजूद हो सकते हैं तो हमारी दुआएं उनके आस-पास होनी चाहिए...याद रखें, दुआ आस्था रखने वालों का हथियार है.'

India violated all international laws by using cluster bomb and using military force against the innocent Kashmiris

For 70 years India has failed to suppress Kashmiris,India's reincarnation of Hitler; Modi be a fool to think he can by force defeat Kashmir cause today#Article370 — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) August 6, 2019

इससे पहले भी वीना मलिक (Veena Malik) ने भारत को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'भारत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ रहा है. 70 साल से भारत कश्मीरियों को दबाने में फेल हुआ है.' बता दें कि 5 अगस्त के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से धारा 370 (Article 370) हटाए जाने का ऐलान किया था.

