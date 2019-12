Pati Patni Aur Woh Box Office Collection Day 5: कार्तिक आर्यन की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, कमाए इतने करोड़

Pati Patni Aur Woh Box Office Collection Day 5: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan), अनन्या पांडेय (Ananya Panday) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) की 'पति पत्नी और वो (Pati Patni Aur Woh)' रोजाना धमाल पर धमाल मचा रही है. फिल्म की लगातार शानदार कमाई ने 'पानीपत' (Panipat) को कड़ी टक्कर देने के साथ ही अपने आपको बॉक्स ऑफिस की हिट फिल्मों में भी शामिल कर दिया है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक कार्तिक आर्यन की 'पति पत्नी और वो' ने बीते मंगलवार करीब 5 करोड़ रुपये की कमाई की. ऐसे में फिल्म ने चार दिनों में ही 46 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में हुआ पास तो आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान बोलीं, 'भारत का अंत...'

#PatiPatniAurWoh stays super-strong on Day 4 [Mon]... Will comfortably hit half-century [₹ 50 cr] in *Week 1*... Neck-to-neck with #LukaChuppi, better than #SKTKS... Fri 9.10 cr, Sat 12.33 cr, Sun 14.51 cr, Mon 5.70 cr. Total: ₹ 41.64 cr. #India biz.