पीएम मोदी के रडार वाले बयान पर बॉलीवुड एक्टर का तंज, किया ऐसा Tweet कि हो गया वायरल

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने 'न्यूज नेशन' चैनल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक (Balakot Air Strikes) के बारे में बातचीत की. पीएम मोदी के इस इंटरव्यू को लेकर अब बॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने निशाना साधा है. कमाल खान के इस ट्वीट पर यूजर्स की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कमाल खान (Kamaal R Khan) का पीएम मोदी पर किया गया यह ट्वीट जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के इस इंटरव्यू में एयर स्ट्राइक को लेकर कही गई बातों पर देशभर के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

If PM Modi Ji will continue giving such interesting interviews, then Kapil Sharma show will be off air soon. https://t.co/qgAdKTMfJW

पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने इस इंटव्यू में बालाकोट एयर स्ट्राइक (Balakot Air Strikes) को लेकर कहा था: "मौसम अचानक खराब हो गया था. बहुत बारिश हुई थी. फिर हमारे मन में आया कि इस खराब मौसम में हम क्या करेंगे सदेह था कि इस मौसम में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे. उसके बाद एक्सपर्टस का ओपिनियन आया कि अगर हम तारीख बदल दें को क्या होगा. मेरे मन में दो विषय थे. एक गोपनीयता थी और दूसरा, मैंने कहा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो विज्ञान जानता हो. मैंने कहा है इतना अधिक बादल और बारिश हो ही है, तो इसका एक लाभ भी है. क्या हम रडार से बच सकते हैं. मेरा रॉ विजन है कि यह बादल हमें फायदा भी पहुंचा सकता है. सब उलझन में थे कि क्या करें. अंततः मैंने कहा कि बादल हैं ... चलो आगे बढ़ें. " पीएम मोदी के इसी बयान पर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने निशाना साधा है.

Thanks to PM Modi Ji, Today I came to know that Pakistan has installed Tata Sky Chatri in place of Radars, So Pak army didn't see Indian fighter jets in the cloudy weather at the time of surgical strikes.